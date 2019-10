Ο Τσάμπερλεϊν πήγε κι έδωσε ειρωνικά το χέρι του σε οπαδούς της Γιουνάιτεντ! (vid)

Ο Άγγλος εξτρέμ της Λίβερπουλ, πέρασε με αλλαγή στο ισόπαλο (1-1) ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ», το απόγευμα της Κυριακής.

Όσο έκανε προθέρμανση στην πλάγια γραμμή, άκουσε πολλά από τους φίλους της Γιουνάιτεντ που ήθελαν να του καταρρακώσουν το ηθικό.

Εκείνος όμως, ακμαίος... Είδε πρόσωπα, τα αποτύπωσε καλά στο μυαλό του και ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι για να τους εκδικηθεί.

Το έκανε ο Λαλάνα για εκείνον με το γκολ της ισοφάρισης για ν' αποφύγει η Λίβερπουλ την ήττα και στην ολοκλήρωση του ματς, πήγε στο συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας και με ένα πλατύ χαμόγελο έδινε το χέρι τους στους οπαδούς...

Φυσικά εκείνοι τον έδιωχναν κακήν κακώς!

These United fans weren't so welcoming after giving Ox shit when he was warming up pic.twitter.com/wXs3nN00cy

— Matthew (@Matt2860) October 20, 2019