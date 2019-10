Ρόι Κιν: «Πηγαίνουν σε... πόλεμο και κάθονται να φιλιούνται»! (vid)

Ο άλλοτε σκληροτράχηλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που όποτε του... γυρνούσε το μάτι, προκαλούσε τρόμο ακόμα και στους συμπαίκτες του, βρέθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο του SkySports για το μεγάλο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και... ήταν ο εαυτός του.

Βλέποντας τις εικόνες από τον διάδρομο των αποδυτηρίων πριν την έναρξη του ματς, με τους παίκτες των δύο ομάδων ν' αγκαλιάζονται και να γελούν, είπε: «Πάνε σε... πόλεμο και κάθονται ν' αγκαλιαστούν και φιλιούνται μεταξύ τους. Μην τους κοιτάτε καν τους αντιπάλους»!

@LFC

@ManUtd

"You're going to war. Hugging and kissing. Don't even look at the opposition!"

Roy Keane isn't impressed!

Follow coverage and in-game clips as #MUFC look to bounce back against #LFC live on Sky Sports Premier League: https://t.co/0CMEdK4Gw5 pic.twitter.com/7sjxiwmTXl

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019