«Η Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα γκολ που αποτυπώνει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν με το VAR. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Άτκινσον αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί επειδή έχουμε το VAR. Στη συνέχεια το VAR δεν θέλει η άποψή του να υπερισχύσει έναντι αυτής του διαιτητή. Λέει ''υπάρχει επαφή, αλλά...'' Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Ηταν καθαρό φάουλ. Ημουν σιγουρος πως θα το ακύρωνε, το έλεγα στους συνεργάτες μου...» τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ

"In the end, they scored a goal that shows all the problems with VAR."#LFC manager Jurgen Klopp says his side deserved a point after 'everything went against' his side in their 1-1 draw with #MUFC in the Premier League. pic.twitter.com/Jy8Bld8cCi

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019