Ο Γκουαρδιόλα δεν θα δει το Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, λίγο μετά το 2-0 της ομάδας του απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, το απόγευμα του Σαββάτου, ρωτήθηκε αν θα παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ» όπου οι «πολίτες» περιμένουν κακό αποτέλεσμα της πρωτοπόρου Λίβερπουλ...

«Έχω να δω την Αταλάντα...» είπε χαμογελώντας, αφού πρέπει να μελετήσει το βίντεο με την εμφάνιση της προσεχούς αντιπάλου της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League!

Journo : Are you gonna watch Liverpool- Man United tomorrow?

Pep “I have to see Atalanta” #Pep pic.twitter.com/o5AcqIrX7m

— The Pep (@GuardiolaTweets) October 19, 2019