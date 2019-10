Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεσες αναλήψεις. |21+

Μοιάζει σαν χθες όμως συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος από τον θάνατο του ιδιοκτήτη της Λέστερ, Βιχάι Σριβανταναπράμπα και οι μνήμες παραμένουν νωπές στις τάξεις των «αλεπούδων».

Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι ώστε στην πρώτη επέτειο της «μαύρης» εκείνης ημέρας που το ιδιωτικό ελικόπτερο του Ταϋλανδού συνετρίβη στον αγωνιστικό χώρο, η Λέστερ να υποδέχεται την Μπέρνλι και η ατμόσφαιρα στο «King Power Stadium» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Μετά τον απρόσμενο χαμό του αγαπημένου τους Βιχάι και τις συγκλονιστικές σκηνές που επικράτησαν πέρυσι στο «αντίο» του, οι φίλοι των «αλεπούδων» δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν τον άνθρωπο που κρύφτηκε πίσω από τον «άθλο» της κατάκτησης της Premier League το 2016, με το καθολικό standing ovation κατά τη διάρκεια της ενός λεπτού σιγής που τηρήθηκε να προκαλεί συγκίνηση.

Remembering Khun Vichai and the four others who lost their lives pic.twitter.com/Ctbk3OUMvH

— Leicester City (@LCFC) October 19, 2019