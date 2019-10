Ο Φαν Ντάικ «γλεντάει» τον Κλοπ κι εκείνος τον βρίζει! (vid)

Στις ασκήσεις με τα τελειώματα στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων», ο Ολλανδός στόπερ βρήκε ευκαιρία να «γλεντήσει» τον προπονητή του, σε μια απόδειξη πως στην ομάδα είναι όλοι μια παρέα...

«Θες μια μπαλιά κόουτς;» τον ρώτησε και του έκανε όσο πιο κακή πάσα μπορούσε.

Ο Kloppo προσπάθησε να σουτάρει με τη μία, την έστειλε ψηλά και είπε «γαμ^%$%# μαλ@$%», με τους παίκτες του γελάνε!

Δείτε το βίντεο:

Van Dijk: “do you want one boss?”

*deliberately send him a bad ball*

Klopp after skying it: “f*cking arseholes.”

Love the unity and togetherness at this club. Like one big family. Haven’t had that in a very long time...pic.twitter.com/0hr2H27nSZ

— Kloppholic (@Kloppholic) October 18, 2019