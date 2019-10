Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ: Ποτέ ξανά τόσο μεγάλη διαφορά! (vid)

Οι καιροί αλλάζουν όπως κι οι καταστάσεις.

Η Λίβερπουλ έχει να πάρει το πρωτάθλημα 30 χρόνια, η Μάντσεστερ 6 (οδεύει στον 7ο).

Οι «reds» φέτος έχουν ξεκινήσει τη σεζόν βάζοντας τη βάσεις για την επιστροφή στην κορυφή στο Νησί, έχοντας την πρωταθλήτρια Σίτι στο -8.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στη 12η θέση με 9 μόλις βαθμούς και στο -15 από την κορυφή.

Οι δύο αυτές ομάδες ποτέ ξανά κατά το παρελθόν δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά και το Sky Sports έφτιαξε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο χρόνο, στο οποίο φαίνεται η διαφορά που είχαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια.

A rivalry built on jealous and passion...

Manchester United and Liverpool have never been too far apart over the past 30 years... But times have changed

More: https://t.co/72nivdoHDH pic.twitter.com/5GVYk4Xpmj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 17, 2019