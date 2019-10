Μπάρνσλεϊ: Απολύθηκε ο προπονητής και πήγε για σφηνάκια με τους οπαδούς! (vid)

Ο πρώην, πλέον, κόουτς της Μπάρνσλεϊ, αν και κατάφερε να την ανεβάσει από τη LeagueOne στην Championship, δεν του επετράπη από τη διοίκηση να έχει κύριο λόγο στις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι για την ενίσχυση του ρόστερ...

Αποτέλεσμα αυτού, είναι να βρίσκεται πλέον η ομάδα στην 23η θέση της βαθμολογίας της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 11 αγωνιστικές και να δίνει από νωρίς τη μάχη επιβίωσης...

Ο Στέντελ, ξέρει πολύ καλά πως λατρεύεται από τον κόσμο του συλλόγου κι έτσι, μόλις απολύθηκε, πήγε μαζί τους να πιουν μπύρες!

Μόνο που ... το παράκαναν, το γιόρτασαν όπως οι Άγγλοι ξέρουν πολύ καλά, του έδωσαν και σφηνάκια και τον αποχαιρέτησαν με μια μεγάλη αγκαλιά.

Barnsley manager Daniel Stendel had a farewell drink with fans last night, before heading back to Germany, after being sacked by the club. Love it! pic.twitter.com/EhNgPi9LQJ

