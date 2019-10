Το γύρισε στο χόκεϊ ο Τσεχ (pic)

Ως τερματοφύλακας ήταν ένας από τους καλύτερους του κόσμου, κατακτώντας τίτλους (με αποκορύφωμα αυτό του champions league) με την Τσέλσι. Ο Τσέχος έχει σταματήσει στο ποδόσφαιρο, αλλά φτάνοντας τα 37 δεν λέει να σταματήσει τον αθλητισμό, αλλάζοντας μάλιστα και άθλημα. Πλέον θα προσπαθήσει να κάνει καριέρα στο χόκεϊ επί πάγου, με τους Guildford Phoenix (ομάδα στην Αγγλία) να είναι ο πρώτος σταθμός της νέας του ομάδας.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**

The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!

Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019