Μίλνερ: Συνεχίζει να μη χάνει ποτέ όταν βρει δίχτυα! (vids)

Αυτή τη φορά, εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Νιούκαστλ στο «Άνφιλντ» για να επιτρέψει στους «κόκκινους» να κάνουν το 8x8 για φέτος, να φτάσουν στη 17η διαδοχική τους νίκη μαζί και με τα ματς της περασμένης αγωνιστικής περιόδου στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ενώ, η Σίτι γλίστρησε στο -8 μετά και την ήττα (2-0) από τη Γουλβς.

Ο Μίλνερ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Μανέ απέναντι στις «αλεπούδες» και ήταν τρομερά ψυχρός, πανηγυρίζοντας με στυλ, για να δείξει πως είναι ο άνθρωπος για τα δύσκολα και τα κρίσιμα...

Με αυτό το γκολ, έφτασε τρομερό σερί του στα 53 ματς, κατά τα οποία δεν έχει χάσει ποτέ όταν έχει καταφέρει να σκοράρει στην Premier League! Στις 42 από αυτές τις καταστάσεις πανηγύρισε νίκη, ενώ, σε 11 περιπτώσεις είχε πάρει έναν βαθμό από ισοπαλίες.

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ έχει φτάσει στα 34 γκολ που έχουν επιτευχθεί από το 90' και μετά, έχοντας μετρήσει τουλάχιστον 9 γκολ περισσότερα απ' οποιαδήποτε άλλη ομάδα!

| Extending his record. James Milner has scored in 53 Premier League games in his career and never lost (42 wins, 11 draws) – a competition record. pic.twitter.com/6cf792ELZH

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 5, 2019