Ένας φίλος των «σφυριών» παρακολουθούσε το παιχνίδι του Σαββάτου και μάλλον η στιγμή που επέλεξαν οι δικοί του άνθρωποι για να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα, ήταν... η χειρότερη που θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει.

Το VAR έκανε τον έλεγχο, μέτρησε το γκολ του Αγιού στο 87' κι έτσι η Κρίσταλ Πάλας έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου με τη νίκη που μάλιστα ήρθε με ανατροπή στο σκορ.

Από τη μια «happy birthday to you...» και από την άλλη «decision goal» από το VAR... Μη σου τύχει!

People can't even enjoy birthday celebrations without VAR ruining them these days pic.twitter.com/YvIhCRRGax

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 7, 2019