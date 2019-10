Βενγκέρ: Όλη η αλήθεια για τα μπουφάν και το...φερμουάρ! (vid)

Ο Αλσατός τεχνικός, που από το καλοκαίρι του 2018 έχει μείνει δίχως δουλειά στην προπονητική από την ημέρα που έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της Άρσεναλ στην καριέρα του, μίλησε στο BT Sport και μια από τις ερωτήσεις που δέχθηκε είχε να κάνει με το συχνό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Το φερμουάρ στο μπουφάν ή τις τσέπες του!

«Το μπουφάν ήταν αρκετά μακρύ. Γινόταν γελοίο όλο αυτό, αλλά μου συνέβαινε κάθε φορά. Είχαν παγώσει και τα χέρια μου και η προσοχή μου δεν ήταν στο φερμουάρ αλλά στο γήπεδο. Ήμουν αφηρημένος κάθε φορά που προσπαθούσα» είπε για το... ζήτημα που τον συνόδευσε στην παρουσία του στην Άρσεναλ.

We let you #AskArsene anything you wanted!@ericbongoe wanted to know about his zip problem!#beINWenger pic.twitter.com/ULzcbIAiA1

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2019