Άρσεναλ: Ο Τζάκα έσκυψε στο σουτ του ΜακΤόμινεϊ! (vid)

Ο Ελβετός χαφ της Άρσεναλ, βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Παπασταθόπουλο στο σουτ που δοκίμασε ο ΜακΤόμινεϊ στο 44ο λεπτό του ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ».

Όσο λάθος ήταν η προσπάθεια του Sokratis, άλλο τόσο αποδείχθηκε λανθασμένη, αχρείαστη και ... αναίτια η κίνηση του Τζάκα να σκύψει για να περάσει η μπάλα πάνω από το κεφάλι του!

Xhaka clearly tried to head the ball but it deflected off Sokratis. HTH pic.twitter.com/56BofYgliG

— (@afccollin) September 30, 2019