Μάντσεστερ Σίτι: Μετά το ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα, παρέα με οπαδούς στην εξέδρα! (vid)

Ο νεαρός αμυντικός, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το ανδρικό τμήμα των απόλυτων κυρίαρχων του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στο παιχνίδι με την Πρέστον για τον 3ο γύρο του LeagueCup πήρε φανέλα βασικού από τον Πεπ Γκουαρδιόλα και έπαιξε δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως οι Ζοάο Κανσέλο, Νταβίντ Σίλβα, Ιλκάι Γκουντογκάν, Μπερνάρντο Σίλβα και Στέρλινγκ.

Το βράδυ του Σαββάτου, στο «Γκούντισον Παρκ», στο ματς της Σίτι με την Έβερτον για την 7η αγωνιστική της Premier League, ο Τέιλορ Χάργουντ – Μπέλις επέλεξε να στηρίξει την ομάδα παρέα με τον κόσμο που είχε βρεθεί στο Μέρσεϊσαϊντ και φώναζε συνθήματα με τους οπαδούς!

Tuesday: 17-year-old defender Taylor Harwood-Bellis makes his Manchester City debut

Saturday: Taylor Harwood-Bellis cheers on Manchester City from the away end at Everton pic.twitter.com/sSvbDsna3h

— Goal (@goal) September 29, 2019