Δεν εξεπλάγη κανείς με την ακρίβεια της μπαλιάς που έβγαλε ο Big Virg προς τον Μανέ στο πρώτο ημίχρονο της νίκης (1-0) της ομάδας του Κλοπ στο Σέφιλντ.

Ωστόσο, ο Ολλανδός έδειξε γι' ακόμα μια φορά πως πρόκειται για έναν αμυντικό που πραγματικά δεν του λείπει τίποτα.

Απέναντι στις «λεπίδες», έκανε μια μπαλιά που θύμισε πολύ εκείνη προς τον ίδιο αποδέκτη, τον Μανέ, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου στο περσινό Champions League.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν έγινε ασίστ...

Δείτε το βίντεο:

Van Dijk’s absolutely glorious defence-splitting pass to Mané against Sheffield. Nothing that this man can’t do... pic.twitter.com/K44Me9b7hW

— Kloppholic (@Kloppholic) September 28, 2019