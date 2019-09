Γιόβιλ: Διαιτητής απέβαλε όλα τα ball-boys γιατί... αργούσαν να δώσουν τη μπάλα!

Η Γιόβιλ επιβλήθηκε 3-1 της Μπρόμλεϊ για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, εκεί όπου είδαμε ν' αποβάλλονται... ball-boys γιατί ο ρέφερι θεώρησε πως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Ο διαιτητής, έβλεπε πως κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν και το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί στο 3-1, τα παιδάκια δεν έδιναν ιδιαίτερα γρήγορα τη μπάλα στους παίκτες της Μπρόμλεϊ για να συνεχιστεί το ματς, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να τα διώξει όλα από τις θέσεις τους...

85 | Update: he's dismissed all of them...

(3-1) #YTFC

— Yeovil Town FC (@YTFC) September 28, 2019