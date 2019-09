Γκουαρδιόλα: «Αν μέναμε στο -8 θα ήταν δύσκολο...» (vid)

Οι «κόκκινοι», νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου με αρκετή δόση τύχης σε ένα σουτ του Βαϊνάλντουμ επικράτησαν 1-0 των «λεπίδων» του Κρις Γουάιλντερ και έστω και προσωρινά αποσπάστηκαν στο +8 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας έπαιξαν αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας στο «Γκούντισον Παρκ» απέναντι στην Έβερτον σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως, έφτασαν στο 3-1, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δηλώνει:

«Ήμασταν υπό πίεση διότι αν μέναμε 8 πόντους πίσω από τη Λίβερπουλ, ακόμα κι αν είναι ακόμα Σεπτέμβρης, θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς στη συνέχεια. Τώρα είμαστε ξανά στους πέντε βαθμούς. Πήραμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι κάθε χρονιά που ερχόμαστε στο “Γκούντισον Παρκ”».

