Τσέλσι: Χαμογέλασε ο Λάμπαρντ για την κλήρωση με τη Γιουνάιτεντ (vid)

Οι «μπλε» διέλυσαν με το εμφατικό 7-1 της Γκρίμσμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με την... πιτσιρικαρία της ομάδας να παίρνει ευκαιρία και να λάμπει, τον Ρις Τζέιμς να έχει γκολ και ασίστ, τον Χάντσον – Οντόι να επιστρέφει σκοράροντας και τον Μιτσί Μπατσουαγί να δείχνει ότι ο «Φράνκι» μπορεί να τον υπολογίζει ανά πάσα στιγμή.

Όταν ο Λάμπαρντ ενημερώθηκε από δημοσιογράφο για την κλήρωση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χαμογέλασε και αρκέστηκε να δηλώσει ότι: «Είναι μεγάλη κλήρωση... Χαίρομαι που τους έχουμε εντός έδρας, αλλά θα πούμε περισσότερα όταν έρθει εκείνη η στιγμή».

Frank Lampard was delighted to find out Chelsea will face Man Utd in the next round of the #CarabaoCup! pic.twitter.com/2FVH1pu1Og

— The Sun Football (@TheSunFootball) September 25, 2019