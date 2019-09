Ζορζίνιο: Τον πέρασε στο σπριντ και ο διαιτητής! (vid)

Η Τσέλσι ηττήθηκε 2-1 από τη Λίβερπουλ το απόγευμα της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τους «κόκκινους» να περνούν πολύ δύσκολο τελευταίο 20λεπτο.

Στο 90ο λεπτό, ο Ρόμπερτσον κατάφερε να διώξει την πίεση από τα μετόπισθεν της ομάδας του κουβαλώντας τη μπάλα στο άλλο μισό του γηπέδου με τρομερό σπριντ, με τον Ζορζίνιο να μην μπορεί ν' ακολουθήσει και τον ρέφερι, Μάικλ Όλιβερ, να τον προσπερνά!

My computer

Videos

Things you love to see

Referee Michael Oliver breezing past Jorginhopic.twitter.com/6seBTebNZZ

— Football Whispers (@FB_WHISPERS) September 24, 2019