Οπαδός της Πόρτσμουθ γρονθοκόπησε άλογο της Αστυνομίας! (vid)

Οι «πομπέις» ηττήθηκαν 4-0 από την Πόρτσμουθ στο ντέρμπι της Τρίτης για τον 3ο γύρο του League Cup και λίγη ώρα αργότερα, έξω από το γήπεδο, ένας οπαδός των ηττημένων ξέσπασε σε άλογο της Αστυνομίας.

Το χτύπησε στο κεφάλι και άρχισε να τρέχει, όμως, στο φινάλε περικυκλώθηκε και τελικά συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο:

A Portsmouth fan punched a police horse during a clash between Southampton and Pompey fans last night. Some people are absolutely pathetic. pic.twitter.com/NufMOblCbW

— 360Sources (@360Sources) September 25, 2019