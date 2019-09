Πανηγύρισαν με την ψυχή τους οι παίκτες της Κόλτσεστερ την πρόκριση επί της Τότεναμ (vid)

Μεγάλη βραδιά η σημερινή για την Κόλτσεστερ, καθώς η ομάδα που αγωνίζεται στην League 2 (ουσιαστικά 4η κατηγορία), κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του League Cup, αφήνοντας εκτός θεσμού την μεγάλη Τότεναμ. Με το που τελείωσε η διαδικασία των πέναλτι, κόσμος και παίκτες έγιναν ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους την τεράστια πρόκριση.

Colchester United beat Premier League side Tottenham Hotspur 4-3 on penalties after their #LeagueCup match finished goalless.

Fans stream onto the pitch in celebration at the Community Stadium. pic.twitter.com/L6P8lGb1HF

— BBC Essex (@BBCEssex) September 24, 2019