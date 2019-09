Ραπίνο: «Να πάρει το βραβείο ο Φαν Ντάικ γιατί... είναι γλυκούλης»! (vid)

Επιστροφή* 100% στον αγώνα Μπαρτσελόνα - Βιγιαρεάλ και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Η Αμερικανίδα αθλήτρια, που συνοδεύτηκε από την συμπαίκτριά της, Άλεξ Μόργκαν, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Σκάλα του Μιλάνου, μιλώντας στις κάμερες λίγο πριν την έναρξη του event, κατέθεσε την άποψή της για τον άνδρα ποδοσφαιριστή που θα ήθελε ν' αναδειχθεί κορυφαίος.

Εκείνη, κατέκτησε τη διάκριση της κορυφαίας σε ό,τι αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο και είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να κερδίσει ο Φαν Ντάικ γιατί... είναι γλυκούλης»!

“Virgil should win just for how cute he is” #VVD #vanDijk pic.twitter.com/GDaN7shFWe

— 6 TIMES (@kloppoynwa) September 23, 2019