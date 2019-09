Κλοπ: Η τρομερή ομιλία και η συνεισφορά στο Common Goal (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός, μεταξύ άλλων, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, είπε μεταξύ άλλων:

«Είμαι εδώ γιατί σε νίκησα στον τελικό Ποτς. Γι' αυτό είμαι εγώ κι όχι εσύ εδώ πάνω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι ξέρουμε τι καταπληκτική δουλειά έκανες κι εσύ και ο Πεπ και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί προπονητές. Θέλω να ευχαριστήσω την τρομερή ομάδα μου, Λίβερπουλ, την οποία όποιος δεν αγαπάει, δεν έχει καρδιά! Όχι, προφανώς μπορείτε να υποστηρίζετε όποια ομάδα θέλετε...

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου γιατί είσαι τόσο καλός προπονητής όσο καλή είναι η ομάδα σου...».

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως συμμετέχει πλέον και στο Common Goal που έχει ιδρυθεί από τον Χουάν Μάτα για τη βοήθεια προς εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη, με την ιστοσελίδα να... πέφτει αμέσως μόλις ο Kloppo, ανέφερε προς τον κόσμο να το ψάξουν στο Google.

Klopp winning the award for Manager of the Year and congratulating Pep and Poch on their achievements last season. Class. pic.twitter.com/kme9TAWkWs

