Ο Λίντελοφ χάνει κεφαλιά... στο ζέσταμα και δικαιώνει τον Μουρίνιο (vid)

Ο Σουηδός αμυντικός σε άσκηση με κεφαλιές και ψηλές μπαλιές, πήδηξε σε πολύ λάθος χρόνο και έχασε τη μπάλα, η οποία πέρασε πίσω του...

Εκείνη τη στιγμή ακριβώς, ο Μουρίνιο ανέλυε την κατάσταση στα μετόπισθεν της Γιουνάιτεντ, δηλώνοντας πως κάτι ήξερε που ζητούσε επίμονα στόπερ, αφού ο Λίντελοφ δεν είναι πολύ δυνατός στον αέρα...

Και η ατάκα του με το πλάνο του παίκτη, κόλλησαν τρομερά...

"Last pre-season I was crying for a centre-defender!"

Jose Mourinho and Roy Keane agree that Manchester United 'had' to buy Harry Maguire but say there is no doubt he improves their defence.

Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now: https://t.co/doDg3kbhBI pic.twitter.com/X6w5rQIPC0

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 22, 2019