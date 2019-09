Βόλφσμπουργκ - Χόφενχαϊμ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Έλληνας αμυντικός των «κανονιέρηδων», θα μπορούσε να έχει γίνει μοιραίος για την ομάδα του Ουνάι Έμερι όταν λίγο μετά την ολική ανατροπή (με τους Λονδρέζους να παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές από το 41' λόγω αποβολής του Μέιτλαντ – Νάιλς), απομάκρυνε τη μπάλα με το δεξί του χέρι μέσα στην περιοχή σε σουτ αντιπάλου.

Δικαιολογημένα οι «χωριάτες» έμειναν με τα παράπονα...

"it wasn't handball"

What is the actual point in having VAR? Scrap it. It is fucking useless.#avfc #afc pic.twitter.com/K0oGmTcedB

