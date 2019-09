Ο Ρόι Κιν στην πιο εντυπωσιακή τηλεοπτική μπηχτή στον Κάραγκερ! (vid)

Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν στο... τρομερό τηλεοπτικό στούντιο του SkySports μαζί με τους Γκρέιαμ Σούνες και Ζοσέ Μουρίνιο για να σχολιάσουν το μεγάλο παιχνίδι των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Πριν 4-5 χρόνια ήμασταν στη θέση που βρίσκεται και η Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή. Παραλίγο να πάρουμε τον τίτλο με τον Λουίς Σουάρες. Ένας παίκτης μπορεί να μπει και να κάνει τη διαφορά...» είπε ο Κάραγκερ, για ν' ακούσει τον Ρόι Κιν να του απαντάει:

«Ναι αλλά είπες παραλίγο... Δεν πήρατε πρωτάθλημα».

Η έκφραση του άλλοτε αμυντικού της ομάδας του λιμανιού, μιλάει από μόνη της...

Jamie Carragher was talking about Premier League titles in the Sky Sports' studio and just listen to Roy Keane's response. Look at Carragher's reaction pic.twitter.com/Tnehj7cm6r

— 360Sources (@360Sources) September 22, 2019