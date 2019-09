Άρσεναλ: Οι τρελές αντιδράσεις στον πάγκο στη μεγάλη ανατροπή (vid)

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε πίσω στο σκορ, είδε τον Μέιτλαντ – Νάιλς να βλέπει δυο κίτρινες μέχρι το 41' και ν' αποχωρεί τιμωρημένος και τραυματισμένος, όμως, η ιστορία ήταν πολύ διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πεπέ με πέναλτι, ο Τσέιμπερς με επιμονή και ωραίο τελείωμα και ο Ομπαμεγιάνγκ με εκτέλεση φάουλ στο 84' έφεραν τα πάνω – κάτω απέναντι στους «χωριάτες» που προηγήθηκαν δυο φορές στο «Έμιρεϊτς», όμως, οι Λονδρέζοι πανηγύρισαν με το τελικό 3-2.

