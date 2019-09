Ο Φέρντιναντ σταμάτησε το αμάξι και τα έβαλε με οπαδούς της Γιουνάιτεντ! (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» στάθηκε στο πλευρό του προπονητή της ομάδας παρά το κακό 2-0 από τη Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.

Μόλις αντιλήφθηκε την ένταση και την δυσαρέσκεια μερίδας οπαδών στο δρόμο του, σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβασε το παράθυρο και άνοιξε διάλογο μαζί τους – οι συγκεκριμένοι ήταν από διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι – με στόχο να υπερασπιστεί τον Σόλσκιερ...

Δείτε το βίντεο:

Rolling up on the fan tv like....

#MUFC pic.twitter.com/66QH4edfgA

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 22, 2019