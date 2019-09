Ο Τζόουνς τραγουδούσε για την απόλυση Σόλσκιερ και τον έπιασε η κάμερα! (vid)

Ο Άγγλος αμυντικός είχε μείνει εκτός αποστολής των «κόκκινων διαβόλων» για το παιχνίδι της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, παίρνοντας θέση στα επίσημα του γηπέδου.

Με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 και το γνωστό σύνθημα «θ' απολυθείς το επόμενο πρωί» να ηχεί από τις εξέδρες, ο Φιλ Τζόουνς άρχισε να τραγουδάει!

Ο Εντ Γούντγουορντ, αντιπρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα στην ομάδα του Μάντσεστερ, αμέσως του φώναξε να σταματήσει γιατί η κάμερα έκανε πλάνο σ' εκείνους!

Δείτε το βίντεο:

Phil Jones: “sacked in the morning”

Ed Woodward: “we’re on camera, stop”

pic.twitter.com/pfBCoBTH6C

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 22, 2019