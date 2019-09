Ο Νέβιλ «ισοπέδωσε» τον Κάραγκερ με νέα τρομερή ατάκα! (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports, βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου μαζί με τη ρεπόρτερ, Λάουρα Γούντσι, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Γουέστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όταν άκουσε πως πίσω στο στούντιο είχαν μείνει άνθρωποι όπως οι Σούνες, Μουρίνιο, Κιν και Κάραγκερ, ο Γκάρι Νέβιλ είχε να σχολιάσει:

«Είναι αρκετοί τίτλοι πρωταθλήματος... και ο Κάραγκερ μαζί τους», ρίχνοντας φυσικά τη μπηχτή του για το γεγονός πως ο καλός του φίλος δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ!

"There are some Premier League titles in that studio...and Jamie Carragher!"

Roy Keane and Jose Mourinho join Graeme Souness and @Carra23 for a Super Sunday double-header at Stamford Bridge today, with @GNev2 joining @laura_woodsy at the London Stadium!

Watch live from 1pm! pic.twitter.com/bbrIiBYuxX

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 22, 2019