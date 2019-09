Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ανήκει στο τμήμα κ-23 των «κόκκινων διαβόλων», με το κλαμπ να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του και να του παρέχει κάθε βοήθεια για να καταφέρει να παίξει σε υψηλό επίπεδο, κατάφερε να πατήσει ξανά χορτάρι και να προπονηθεί, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως έγραψε ο ίδιος στα social media, 11 μήνες και 1 εβδομάδα μετά την τελευταία του προπόνηση, έβαλε ξανά τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και ακολούθησε πρόγραμμα σε υψηλό ρυθμό, σε μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του.

Back in my first session with the boys! 11 months and a week after my last one pic.twitter.com/1LoEPL2jL8

— Max Taylor (@maxtaylor00) September 10, 2019