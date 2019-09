Συνήθως ως παίκτης είχε έφεση να σκοράρει στο τέλος και να δίνει νίκες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αλλά και από τεχνική δεν τα πάει άσχημα ακόμη και τώρα που είναι προπονητής και έχουν περάσει χρόνια από τότε που φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Γιουνάιτεντ σημάδεψε έναν κάδο σκουπιδιών και με ένα σουτάκι έστειλε την μπάλα, δίνοντας της καμπύλη, μέσα.

Still got it...

Could Ole Gunnar Solskjær still do a job up front for Manchester United? pic.twitter.com/CTIqJKWle8

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 18, 2019