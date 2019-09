Ο Έλληνας αμυντικός «πούλησε» τη μπάλα στην περιοχή και η ομάδα του Κίκε Σάντσεθ κατάφερε να μειώσει πριν κάνει και το πέναλτι ο Νταβίντ Λουίζ για να διαμορφωθεί το τελικό 2-2 σε ένα ματς που είχε τρελή εξέλιξη και φινάλε.

«Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό για εμάς. Αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη γι' αυτό που συνέβη οπότε θα ήθελα ν' απολογηθώ στον κόσμο. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι και θα συνεχίσω να δουλεύω για να πετύχουμε τους στόχους μας» έγραψε ο Παπασταθόπουλος στα social media.

Today’s result is not good for us. I feel responsible for this result, so I would like to apologise to all of you. I don’t like to hide, and I will keep working hard in order to achieve our goals. pic.twitter.com/to7IOViTcS

