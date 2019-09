Τα «καναρίνια» κατάφεραν να προκαλέσουν την πρώτη ήττα των «πολιτών» στην Premier League έπειτα από τον περασμένο Ιανουάριο (!) και το έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο σκοράροντας τρεις φορές και αντέχοντας στην πίεση των τελευταίων λεπτών στο «Carrow Road» ώστε να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, χαιρέτησε και συνεχάρη έναν - έναν τους παίκτες του Ντάνιελ Φάρκε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν και φυσικά τη σημασία του αποτελέσματος που πήραν με μόχθο και ιδρώτα.

Pep trying to hunt Pukki down like...#NORMCI pic.twitter.com/br6SPv2yhc

— Football Daily (@footballdaily) September 14, 2019