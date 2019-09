Λίβερπουλ: Ο Τζο Γκόμες τους... βάζει τα γυαλιά στις εκτελέσεις φάουλ! (vid)

Ο παρτενέρ του Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας των «κόκκινων» ανέλαβε να εκτελέσει πρώτος τις στημένες μπάλες για να πετύχει πέντε διαφορετικούς στόχους στην εστία έχοντας και το τεχνητό τείχος που χρησιμοποιείται στις προπονήσεις των ομάδων.

Δίχως καν να ζοριστεί έκανε το 5x5, με τους Φιρμίνο, Σακίρι και Αλεξάντερ – Άρνολντ ν' απογοητεύουν με τις δικές τους προσπάθειες.

Bonus: Όταν ο Φαν Ντάικ μπήκε στο κόλπο εκτελώντας μονάχα δυο φάουλ, έδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή για την UEFA και νίκησε Μέσι και Κριστιάνο...

Δείτε το βίντεο:

It's mad how Joe Gomez is a better free-kick taker than Andrea Pirlo, David Beckham, and Juninho Pernambucano combined isn't it? #LFCpic.twitter.com/EA36LLACkA

