Λίβερπουλ: Μαγεύουν οι εσωτερικοί χώροι του Άνφιλντ (vid)

Το «Άνφιλντ» από μόνο του, έχει τη δική του αύρα. Αυτό το κάτι απροσδιόρηστο και ανεξήγητο που γράφει μοναδική ιστορία στα δύσκολα και κυρίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.

Πλέον, μαγεύει και με τη διαμόρφωση των εσωτερικών του χώρων και των αποδυτηρίων της ομάδας, αφού, έγιναν νέες εργασίες και το βίντεο που έδωσαν οι «κόκκινοι» στη δημοσιότητα προκαλεί θαυμασμό...

Toughness

Enthusiasm

Ambition

Mentality

During the international break, we've made a few updates around Anfield... pic.twitter.com/iBZv8AphxH

— Liverpool FC (@LFC) September 13, 2019