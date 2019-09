Σε διαφημιστικό του συνδρομητικού τηλεοπτικού οργανισμού, ο άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε άνετος πάνω στο scooter τη στιγμή που ετοιμάζονταν όλοι για την πρόβα της εκπομπής.

Κάπου εκεί, ο Λίνεκερ, αν και προσπάθησε να δείξει ότι δεν είχε πρόβλημα να το δοκιμάσει, απλά ήθελε να επικεντρωθεί στη δουλειά του, αποδέχθηκε την πρόκληση.

Και το μετάνιωσε πολύ που το έκανε...

At your age, leave it to me @GaryLineker pic.twitter.com/kajm9LTdJn

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 13, 2019