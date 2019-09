Κέπα για Σάρι: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι συνέβη...» (vid)

Είχε γίνει το κύριο θέμα συζήτησης για πολλές ημέρες ο Ισπανός τερματοφύλακας με τη συμπεριφορά του και την απόφασή του να μη βγει με αλλαγή στην παράταση του τελικού του Λιγκ Καπ για το 2019, όπου εν τέλει η Τσέλσι ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι.

Ο Σάρι ήθελε να βάλει τον Καμπαγιέρο έχοντας λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη στον Αργεντινό για τη διαδικασία που θ' ακολουθούσε μετά το εξτρά ημίωρο, ο Κέπα αρνήθηκε να βγει, κανείς από τους συμπαίκτες του δεν τον πίεσε και δημιουργήθηκε μια τρομερά άβολη και αρνητική κατάσταση στην Τσέλσι.

Μιλώντας για εκείνες τις ημέρες και το περιστατικό, ο διεθνής γκολκίπερ των «μπλε» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena SER»:

«Δεν είμαι περήφανος για ό,τι συνέβη. Εκείνη η εβδομάδα που ακολούθησε του αγώνα ήταν πολύ έντονη για εμένα... Ήταν μια κατάσταση που δεν είχα ξαναζήσει και είχε έρθει πολύ απότομα μπροστά μου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα... Ζήτησα συγγνώμη, μου εξήγησε πως είχε αισθανθεί με την άρνησή μου να βγω, αλλά όλα είχαν τελειώσει μεταξύ μας από την επόμενη μέρα. Τα είχαμε βρει. Ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση εκείνη που διαμορφώθηκε...».

- Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019