Πούκι: Έκανε... ξεπέταγμα στην Premier και διεκδικεί το βραβείο (vid)

Ο Φινλανδός επιθετικός έδωσε συνέχεια στην τρομερή σχέση που έχει συνάψει με τα αντίπαλα δίχτυα από... την περασμένη σεζόν και κατάφερε να χριστεί σκόρερ και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, το βράδυ της Πέμπτης, στο ματς με την Ελλάδα (1-0) για τα προκριματικά του Euro 2020.

Στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές σκόραρε τέσσερις φορές (έχοντας και χατ-τρικ κόντρα στη Νιούκαστλ, όπως επίσης γκολ απέναντι σε Λίβερπουλ και Τσέλσι), για να διεκδικεί πλέον το βραβείο του κορυφαίου για τον μήνα Αύγουστο μαζί με τους Μπαρνς (Μπέρνλι), Αγουέρο, Ντε Μπρόινε, Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι) και Φιρμίνο (Λίβερπουλ).

