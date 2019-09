Ο Καντέ έριξε άκυρο σε οπαδό της Λίβερπουλ και το έκανε... χαμογελαστός! (vid)

Ο Καντέ, ακόμα και τη στιγμή που έγινε δυσάρεστος για κάποιον άλλον, το έκανε με χαμόγελο!

Δίχως να σταματάει ούτε λεπτό να χαμογελάει, να είναι ταπεινός και να δέχεται να μιλήσει με όλο τον κόσμο που τον πλησίασε, παραβρέθηκε σε γάμο επιφανούς οπαδούς της Τσέλσι πριν από λίγες μέρες, τιμώντας την πρόσκληση που έλαβε.

Εκεί, ένας φίλος της Λίβερπουλ του έδειξε το μπρελόκ του και του είπε: «Πρέπει να έρθεις να παίξεις στην ομάδα», με τον Καντέ να χαμογελάει και να κουνάει αρνητικά το κεφάλι!

Δείτε το βίντεο:

So Kante is a surprise guest at a Chelsea fans wedding being harassed by a RED #ynwa pic.twitter.com/aznTP96xVs

— Subs LFC (@suubs2) September 4, 2019