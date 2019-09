Καντέ: Μόνιμα χαμογελαστός σε γάμο επιφανή οπαδού της Τσέλσι! (vids)

Ο Γάλλος χαφ των «μπλε» του Λονδίνου ήταν καλεσμένος του Φρανκ Καλίντ στον γάμο του και έδειξε γι' ακόμα μια φορά πόσο ταπεινός άνθρωπος είναι και πόσο έχει μάθει να σέβεται και να τιμά εκείνους που κάνουν το ελάχιστο καλό σε αυτόν.

Έλαβε την πρόσκληση, την τίμησε, φόρεσε το πλατύ και γεμάτο αθωότητα χαμόγελό του, ήταν ταπεινός καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου με τον Καλίντ να τον συστήνει στον κόσμο, ενώ, δεν αρνήθηκε σε κανέναν φωτογραφίες!

Introduced @nglkante to my mum and dad at my daughters wedding. Ngolo is such a diamond as he wanted to congratulate my daughter & son in law on the stage. Love him as a player but even more as a caring person who puts others before himself. Deserves all the success he gets. #CFC pic.twitter.com/GSG0nYe0EY

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019