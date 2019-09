Διεκδικώντας μια μακρινή μπαλιά, ο Αγουέρο (που σκόραρε δις απέναντι στους «γλάρους» για το τελικό 4-0 απέναντι στην ομάδα του Πότερ), είδε τον Μπερν να κατεβάζει σωστά και να διώχνει αμέσως τον κίνδυνο από την άμυνά του, δίχως επιπόλαιες κινήσεις που θα μπορούσαν να εμπεριέχουν ρίσκο.

Έτσι, ο φορ των Πρωταθλητών σταμάτησε την προσπάθεια, χειροκρότησε και συνεχάρη τον αντίπαλό του!

Sergio Aguero applauded and high fived Brighton defender Dan Burn for this touch and clearance on Saturday pic.twitter.com/0o7ldMIsvo

— Goal (@goal) September 2, 2019