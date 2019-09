Βενγκέρ: «Να ξαναζήσω την ένταση του πάγκου μια τελευταία φορά...» (vid)

Ο Αλσατός κόουτς, έχει μείνει πλέον δίχως δουλειά εδώ και 16 μήνες, αφού, τον Μάιο του 2018 έριξε τους τίτλους τέλους της τεράστιας πορείας του στην τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ.

Έχοντας αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του κλαμπ του Λονδίνου κι έχοντας βιώσει και αντέξει διάφορες καταστάσεις, ο Βενγκέρ έχει αρνηθεί πολλές δουλειές, αφού αισθάνεται ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί αυτό που πραγματικά θέλει.

«Αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσω ποτέ ξανά σε πάγκο ομάδας. Θέλω για μια τελευταία φορά να... ξαναβουτήξω στα δύσκολα και να νιώσω την ένταση που έχει αυτή η δουλειά. Ίσως όμως κάνω κάτι που να έχει περισσότερο ρόλο διαμεσολαβητή. Θέλω να μεταδώσω τις γνώσεις μου και να βοηθήσω με όσα έχω μάθει εγώ από το άθλημα» είπε στο beIN Sports.

ARSENE WENGER EXCLUSIVE

"I can't live with the fact that I'll never be on the bench again. I might go for an intermediate position. I would like to experience one more time the intensity of a competition."#beINWenger pic.twitter.com/RSPdhC1EMJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 2, 2019