Ο Πορτογάλος κόουτς, αναφέρθηκε εκτενώς στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τότεναμ και εκφράζοντας τις σκέψεις του – μια εκ των οποίων ήταν και η παρουσία του Ομπαμεγιάνγκ στη... Λίβερπουλ – έδειξε πόσο σπουδαίο ποδοσφαιρικό μυαλό είναι...

Διαβάστε όσα είχε να πει για την επιθετική τριπλέτα των «κανονιέρηδων»:

«Στον Ομπαμεγιάνγκ αρέσει να παίζει πιο κεντρικά γιατί πιστεύει ότι μπορεί να σκοράρει περισσότερο εκεί. Όμως, μπορεί να σκοράρει το ίδιο και από αριστερά.

Στη Λίβερπουλ, ο Φιρμίνο κινείται πιο πίσω, ανάμεσα στις γραμμές και αφήνει χώρους στους Μανέ και Σαλάχ να κάνουν διαγώνιες κινήσεις.

Στη Λίβερπουλ αριστερά ο Ομπαμεγιάνγκ θα μπορούσε να παίξει αριστερά και να πετύχει πολλά γκολ!

Στην Άρσεναλ, ο Λακαζέτ δεν έχει αυτή την ποιότητα.

Όμως, θα μπορούσαν στην Άρσεναλ να παίξουν με δυο μέσους κι ένα 10άρι για να μην φέρνουν πίσω τον Λακαζέτ ανάμεσα στις γραμμές.

Μια άλλη επιλογή είναι να φέρουν τον Πεπέ από δεξιά, πιο εσωτερικά. Οι ομάδες με διαφορετική νοοτροπία αμύνονται με τέσσερις πίσω, όμως χτίζουν με τρεις πίσω.

Θα μπορούσαν να βάλουν ένα δεξί μπακ τελείως πλάγια και να βάλουν τον εξτρέμ πιο εσωτερικά. Αν παίξει πιο εσωτερικά ο Πεπέ, θα μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερο τον Λακαζέτ, όπως έγινε και στο δεύτερο γκολ με τον Ομπαμεγιάνγκ.

Οι τρεις επιθετικοί της Άρσεναλ είναι εξαιρετικοί. Μεσοεπιθετικά έχει πολλές καλές λύσεις η Άρσεναλ».

