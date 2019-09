Κλοπ για το ξέσπασμα του Μανέ: «Και να γράψετε κάτι δεν θα το διαβάσουμε» (vid)

Ο Μανέ ήταν έξαλλος με τον Σαλάχ λόγω του ότι δεν του έδωσε πάσα για γκολ, σπαταλώντας έτσι την ευκαιρία. Ο Κλοπ φυσικά και ρωτήθηκε για το περιστατικό αυτό μετά το νικηφόρο 3-0 επί της Μπέρνλι, ωστόσο ο Γερμανός προπονητής των Κόκκινων φρόντισε να ρίξει τους τόνους, πετώντας και την ατάκα του, καθώς τόνισε ότι ακόμα και να γράψουν οι δημοσιογράφοι κάτι, κανείς εντός της ομάδας δεν πρόκειται να το διαβάσει και να επηρεαστεί!

«Ήταν θυμωμένος, αυτό ήταν εμφανές. Ο Σαντιό δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του. Μιλήσαμε για αυτό, όλα είναι καλά. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, έχουμε συναισθήματα. Ήταν μία κατάσταση στο παιχνίδι προφανώς, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί; Δεν ήταν κάποιο τηλεφώνημα που δέχτηκε. Δεν έγινε κάτι τρομερό, δεν ξεστόμισε κάτι κακό, απλά έβγαλε ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει», σχολίασε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ τον Θεό που θα λείπουν οι διεθνείς για μία εβδομάδα, οπότε αν γράψετε κάτι για αυτό το περιστατικό, δεν πρόκειται να το διαβάσουμε. Και μετά από μία εβδομάδα ουδείς θα το θυμάται πια. Τώρα πάντως όλα είναι καλά».

"If you write something about it, we won't read it"

