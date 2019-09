Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ που φόρεσαν το «7» του Ρονάλντο έχουν σκοράρει 14 γκολ συνολικά!

Ο Πορτογάλος άσος αποχώρησε από τη Γιουνάιτεντ για τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2009 και από τότε όποιος φοράει τη φανέλα με το «7» στην ομάδα δεν έχει επιτυχίες.

Συγκεκριμένα όλοι όσοι φόρεσαν το «7» μετά τον Ρονάλντο την τελευταία δεκαετία σκόραραν συνολικά 14 γκολ! Πέντε ο Όουεν, ένα ο Βαλένσια, τρία ο Ντι Μαρία, δύο ο Ντεπάι και τρία ο Σάντσες...

@ManUtd players who have worn the no.7 shirt since @Cristiano Ronaldo left in 2009:

Michael Owen: 5 Goals

Antonio Valencia: 1 Goal

Angel Di Maria: 3 Goals

Memphis Depay: 2 Goals

Alexis Sanchez: 3 Goals

FOURTEEN Goals. pic.twitter.com/uWjnQoWnaU

— SPORF (@Sporf) August 30, 2019