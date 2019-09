Το συγκινητικό μήνυμα του Γκουαρδιόλα για την κόρη του Λουίς Ενρίκε (vid)

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπράιτον μίλησε για τον θάνατο της μικρής κόρης του Λουίς Ενρίκε, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης στον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας και στην οικογένειά του.

«Εκ μέρους της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι θέλω να εκφράσω τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια για τον Λουίς Ενρίκε, τη γυναίκα του την Ελένα και την οικογένειά του για την απώλεια της Τσάνα. Τη μικρή κόρη του που ήταν 9 ετών. Ξέραμε ότι δεν ήταν καλά, αλλά πάντα ονειρευόμαστε τα πράγματα να πάνε καλά. Δεν έχω λόγια, δεν έχω να πω τίποτα, γιατί πάντα προσπαθείς να βρεις έναν λόγο για τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Ένα κορίτσι 9 ετών, μια αγαπημένη κορούλα έφυγε από τη ζωή. Συλλυπητήρια λοιπόν στον Λουίς Ενρίκε και στην οικογένειά του από τη Μάντσεστερ Σίτι, την οικογένειά μου και εμένα. Ελπίζω σύντομα να τον δω και να του πω πόσο τον αγαπώ, όχι μόνο αυτόν αλλά και την οικογένειά του», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα.

