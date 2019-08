Ο Μπόρουτς κλήθηκε σε απολογία γιατί εντοπίστηκε με... μεγάφωνο στο Ρέιντζερς – Λέγκια! (pic)

Σεβίλλη - Θέλτα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Αρτούρ Μπόρουτς αγωνίστηκε για 5 χρόνια στην Σέλτικ, τη μισητή αντίπαλο της Ρέιντζερς, και έτσι όταν η Λέγκια βρέθηκε στην Σκωτία για τον επαναληπτικό του Europa League βρήκε την τέλεια ευκαιρία να υποστηρίξει την ομάδα της πατρίδας του και να δείξει τα αισθήματα... μίσους με την Ρέιντερς. Οι εικόνες του στις εξέδρες, όμως, ανάμεσα στους Ultras των φιλοξενούμενων με... μεγάφωνο εξόργισαν τον προπονητή του στην Μπόρνμουθ και ανάγκασαν τον Έντι Χάου να τον καλέσει σε απολογία!

Former Celtic player Artur Boruc leading the chants with Legia Warszawa fans at Rangers tonight. pic.twitter.com/K3tYOEobUy

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) August 29, 2019