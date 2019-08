Έβαψαν ταμπέλα με «Pogba Out» έξω από το προπονητικό της Γιουνάιτεντ (pic)

Ο Γάλλος μέσος είχε δεχθεί ρατσιστικά σχόλια στο twitter μετά το χαμένο του πέναλτι με τη Γουλβς και το πρωί της Τετάρτης είδε μια ταμπέλα έξω από το προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ να τον καλεί να φύγει από την ομάδα.

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ που δεν τον θέλουν στον σύλλογο έγραψαν με σπρέι «Pogba Out», δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπό του.

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C

— utdreport (@utdreport) August 28, 2019