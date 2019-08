Γκολ για σεμινάριο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με την μπάλα να περνάει και από τους 11 παίκτες! (vid)

Η Φόρεστ πέρασε νικηφόρα από το Κρέιβεν Κότατζ επικρατώντας με 2-1 της Φούλαμ. Μάλιστα το πρώτο γκολ είναι για... σεμινάριο. Ένα φανταστικό τέρμα που δεν χορταίνεις να το βλέπεις ξανά και ξανά καθώς η μπάλα πέρασε και από τους 11 παίκτες της Φόρεστ πριν καταλήξει στα δίχτυα με τους αντιπάλους της Φούλαμ να προσπαθούν αλλά να μην μπορούν...

Olé 3.0

All 11 #NFFC players touch the ball in the goal vs Fulham pic.twitter.com/99dRhVVrPz

— Forest Bible (@ForestBible) August 25, 2019